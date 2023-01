Sci di fondo | in vista della tappa di Dobbiaco saranno ben 19 gli azzurri al via

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) La Coppa del Mondo di sci di2023 si appresta a tornare sulle nevi italiane. Dopo il fine settimana francese in quel di Les Rousses (Francia), sarà tempo di affrontare il weekend di, al quale prenderanno il via ben 19, suddivisi in 13 uomini e 6 donne. Il programma si aprirà venerdì 3 febbraio e si concluderà domenica 5 e vedrà al via i seguenti convocati. In campo maschilepresenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram, Dietmar Noeckler, Paolo Ventura, Giandomenico Salvadori, Simone Daprà, Michael Helwegger, Martin Coradazzi e Giuseppe Montello. Tra le donne, invece, vedremo in azione Caterina Ganz, Cristina Pittin, Francesca Franchi, Anna Comarella, Martina Bellini e Federica Sanfilippo. PROGRAMMA GARE Venerdì 3 gennaio – Sprint TL ...