Sci alpino | Mondiali 2023 | il borsino degli italiani Come stanno gli azzurri a pochi giorni dalla rassegna iridata

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Idi scisono ormai alle porte e l’Italia si presenta sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel con grandi ambizioni e con tante carte da medaglia, anche del metallo più prezioso. Molte più certezze in campo femminile, ma al maschile c’è stata un’importante crescita soprattutto nella velocità. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ogni settore, ricordando anche che si assegneranno titoli anche in combinata, parallelo e team event, gare totalmente assenti nel circuito attuale della Coppa del Mondo. VELOCITA’ UOMINI Dopo un inizio travagliato, l’ultimo mese ha visto cambiare di molto le ambizioni e le speranze azzurre in vista dei. Mattia Casse è entrato in una nuova dimensione con i podi in discesa in Val Gardena e a Wengen e con l’ultimo in superG a Cortina. La caduta di domenica non ha lasciato segni sul ...