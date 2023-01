...per 2 giorni al KOLLERs sul Millstätter See Per coloro che terrebbero costantemente gliai ... che porta ad una delle aree sciistiche più nevose di tutto l'arco, con 100 ore di sole in più ...Schwemmalm è anche una popolare località di allenamento per molti dei migliori atleti della Coppa del Mondo di, che hanno trovato qui le condizioni di allenamento ideali. I comprensori ...

Sci alpino, i probabili convocati dell'Italia per i Mondiali: tra ballottaggi e assenza di criteri certi OA Sport

Sci alpino, Gilles Roulin vince il superG di Orcieres Merlette, fuori dalla top15 gli italiani OA Sport

Roulin vince il SG maschile di Coppa Europa ad Orcieres: Molteni-Alliod 16esimi ex aequo FISI

Sci alpino, Molteni 3° e Zazzi 4° nella discesa di Orcieres Merlette 1850, doppietta svizzera Kohler-Mettler OA Sport

Tre prove veloci e altrettanti successi svizzeri. Così si può riassumente quanto stiamo vedendo a Orcieres Merlette 1850 (Francia) per quanto riguarda la Coppa Europa di sci alpino 2023. Oggi è toccat ...Pronostici Slalom Chamonix: Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen favoriti nella gara in programma giovedì 2 febbario 2023.