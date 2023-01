Scampia | dirotta ambulanza e minaccia l’equipaggio | 25enne denunciato

(Di martedì 31 gennaio 2023) Per convincere l’infermiere alla guida a seguirlo, l’uomo ha prima inseguito e poi tagliato la strada a un’che si stava recando a casa di una persona che aveva chiesto aiuto, nel quartiere. L’è diretta al civico 25 di via Luigi Pareyson. Il quartiere è. Quasi a destinazione un’auto affianca il veicolo

Scampia, dirotta un'ambulanza e minaccia l'equipaggio: 25enne denunciato La Repubblica

Scampia. “Dovete soccorrere mio padre”: dirotta ambulanza e minaccia sanitari Teleclubitalia.it

Napoli, dirotta un’ambulanza e minaccia l’equipaggio per far soccorrere il padre Corriere del Mezzogiorno

Interruzione servizio idrico a Qualiano Punto! Il web magazine

Irregolarità in un'autocarrozzeria di Montoro: sanzioni e denunce Punto! Il web magazine

Dirotta l'ambulanza e minaccia l'equipaggio: è accaduto a Napoli. L’ambulanza è diretta al civico 25 di via Luigi Pareyson ...È accaduto a Scampia, periferia nord di Napoli ... ed è fuggito verso la stazione carabinieri di Secondigliano e lungo la strada ha chiesto al centralino di dirottare un’altra ambulanza in via ...