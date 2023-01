Saudi Tour 2023 | Jonathan Milan | “Volevo iniziare la stagione con una vittoria Ora lavorerò per i capitani”

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha vinto la seconda tappa del. L’alfiere della Bahrain Victorious ha trionfato in Arabiata grazie a uno sprint da autentico fuoriclasse sul traguardo di Shala Sijlyat Rocks, regolando gli olandesi Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla, trionfatore ieri nella frazione inaugurale) e Cees Bol (Astana). Il 22enne ha conquistato il suo primo successo stagionale, il terzo da professionista su strada dopo il doppio sigillo siglato lo scorso settembre alla CRO Race. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre ha sfoggiato ancora una volta tutte le sue doti da velocista puro e ha dimostrato di essere in ottima forma fisica, conquistando il suo primo successo stagionale, il terzo da professionista su strada dopo il doppio sigillo siglato lo scorso settembre alla ...

Il friulano - di Tolmezzo - della Bahrain Victorius si è imposto nella seconda vittoria delsuperando in volata Dylan Groenewegen. Per il 29enne sfuma l'occasione per il bis dopo la ...Il 2023 di Jonathan Milan inizia con il piede giusto. Il velocista friulano si è infatti aggiudicato la seconda tappa della settima edizione del, il giro ciclistico dell'Arabia Saudita. Sul traguardo di Shala Sijlyat Rocks, il corridore della Bahrain Victorious ha regolato gli olandesi Dylan Groenewegen , vincitore della prima tappa,...

Saudi Tour, Milan vince la seconda tappa... E l’Italia ritrova un velocista La Gazzetta dello Sport

Saudi Tour, Milan vince allo sprint la 2^ tappa Sky Sport

SAUDI TOUR. JONATHAN MILAN BRUCIA GROENEWEGEN TUTTOBICIWEB.it

Saudi Tour, primo giorno della Luperini in ammiraglia: "Il finale quasi come una Roubaix" La Gazzetta dello Sport

SAUDI TOUR. DYLAN GROENEWEGEN SFRECCIA NELLA PRIMA TAPPA TUTTOBICIWEB.it

Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Saudi Tour. L’alfiere della Bahrain Victorious ha trionfato in Arabia Saudita grazie a uno sprint da autentico fuoriclasse sul traguardo di Shala Sijlyat R ...Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Jonathan Milan conquista allo sprint la seconda tappa del Saudi Tour, Alula - Shalal Sijlyat di 184 km. Il 22enne della Bahrain Victorious ha concluso una giornata ventos ...