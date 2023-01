Sassuolo | è fatta per Zortea | cifre e dettagli dell'operazione E la Juve

Il Palermo chiude un colpo in difesa.per Aurelio dal Pontedera, scuola. Il terzino arriverà dal Girone B di Serie C dove in 22 presenze ha segnato 4 gol e fornito 7 assist. L'ipotesi, al momento, è quella di prenderlo a ...10:15 Traoré saluta il: al Bournemouth per 30 milioni Ennesimo colpo in uscita del, ancora una cessione da record: èper il passaggio di Traoré al Bournemouth per 30 milioni ...

Il Bologna ed il Sassuolo hanno praticamente definito l'operazione in prestito oneroso di Georgios Kyriakopoulos ...14.30 - " Cheddira al Napoli Vediamo se fino alle 20 troveranno una soluzione. Ma resterebbe a Bari. Il Napoli non penalizzerebbe mai la corsa playoff del Bari. Caprile può essere chiuso più avanti.