Sassuolo | Carnevali | “Per Frattesi alla Roma più di 30 milioni Crisi Milan? Si riprenderà presto”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “? Vedremo a giugno. Ma 30non basteranno”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, a Sportitalia: “Traoré? Siamo stati bravi e fortunati per questa vendita per noi importante. Parlavamo da giorni col Bournemouth sotto traccia, la nostra richiesta è stata esaudita solo adesso. Siamo rimasti fermi sul nostro prezzo”. Sulla prima parte non esaltante per i neroverdi: “Non sono contento di quel che ha fatto la squadra fin qui, rifarei le stesse scelte sul mercato, vendere Scamacca e Raspadori c’ha permesso di sistemare i nostri conti, abbiamo la fortuna di avere una proprietà importante che però chiede una società sana. Noi dobbiamo mantenere la categoria e piazzarci bene, ma a livello economico restare su parametri di un certo ...

CONTATTO - A conferma del tentativo, è in corso un incontro tra l'ad dei neroverdi, Giovanni, e l'agente di Frattesi, Giuseppe Riso . Da ricordare che nell'affare con ilpuò ...Rinfrancato dalla goleada rifilata al Milan campione d'Italia, ilconcentra nelle ultime ... È per l'ad Giovannil'ennesima plusvalenza di un anno in cui le partenze di Boga, Scamacca ...

"Abbiamo preso Bajrami a titolo definitivo dall'Empoli, mentre Zortea dall'Atalanta arriva in prestito ma con un diritto di riscatto a nostro ...