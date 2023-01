Sassuolo | Berardi e la moglie minacciati sui social dopo il 5-2 al Milan

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Domenica agrodolce per Domenico, cheaver trascinato ilalla vittoria per 5-2 contro il, ha dovuto fare i conti con una serie di minacce ricevute sui. Gli insulti sono arrivati sul profilo della, Francesca Fantuzzi, che per festeggiare il successo dei neroverdi a San Siro aveva pubblicato un’immagine della partita con il numero 5. Un gesto per nulla offensivo ma che non è piaciuto a una serie di utenti, i quali hanno attaccato la coppia sui. Come riporta ‘La Gazzetta di Modena‘, nei commenti si leggono messaggi come “Se vedo tuo marito lo uccido” oppure “Crepate“. Ovviamente la donna non è rimasta con le mani in mano e ha scritto: “Saranno presi provvedimenti legali“. SportFace.