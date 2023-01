‘Saranno Campioni’ | Ian Matteoli | il predestinato che fa sognare nello snowboard acrobatico

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Quando parliamo di Ianci viene subito in mente una parola: precocità. Le prime gare di Coppa Europa disputate ad appena 13 anni, con discreti risultati di fronte ad atleti anche di 10 anni più grandi di lui, fino a chiudere il cerchio con lo splendido podio (terzo posto) ottenuto nel big air di Coppa del Mondo lo scorso 17 dicembre a Copper Mountain, entrando di diritto nella storia dellofreestyle italiano, visto che nessun azzurro era mai salito sul podio nel massimo circuito. Una prima volta che ha ancora più valore, se consideriamo cheera all’esordio assoluto in World Cup in questa specialità. Ianè nato a Bardonecchia il 30 dicembre 2005, ed è tesserato per loClub Madonna di Campiglio Team. Come si suol dire, buon sangue non mente. Infatti Ian è ...