Santoro sul caso Juve | «Le intercettazioni non valgono»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le parole di Sergio, ex presidente della Corte Federale d’Appello, sulla penalizzazione inflitta allantus Sergioha parlato a Tuttosport della penalizzazione inflitta in Serie A allantus. PAROLE – «Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello federale hanno accresciuto i dubbi che già avevo sollevato in precedenza sulla legittimità della revocazione: per giustificare la riapertura del processo devono sopraggiungere dei fatti nuovi che i giudici hanno individuato nelletelefoniche trasmesse dalla Procura di Torino. In primo luogo lenon sono utilizzabili per provare illeciti contabili: nella fattispecie, i giudici considerano le plusvalenze, con valori artificiosi dati ai giocatori, degli illeciti contabili con cui ...