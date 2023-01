Sant’Omobono | la scritta “Arbeit macht frei” sul cancello di casa | arrivano i carabinieri

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023)Terme. La vicenda, a dir poco surreale, è stata segnalata dalla Comunità ebraica di Milano al consigliere comunale di Bergamo Simone Paganoni, che a sua volta l’ha portata all’attenzione di Daniele Nahum, consigliere Comunale a Milano del Partito Democratico e già presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, così incredulo da pensare che quello che gli avevano appena segnalato fosse un fotomontaggio o una fake-news. Qualcuno, passando perTerme, in Valle Imagna, ha notato suldi un’abitazione privata la riproduzione della frase “”, ovvero “Il lavoro rende liberi”: più che per la traduzione, nota per essere il motto che campeggiava all’ingresso dei lager nazisti. Il manufatto, esposto in corrispondenza della Giornata della Memoria, ...