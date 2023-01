Sanremo | Della Vedova | ' da Rai controllo preventivo a video Zelensky? Censura grottesca'

(Di martedì 31 gennaio 2023) Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Leggo che la Rai si appresterebbe ad esercitare un '' deldi 2 minuti del presidente ucrainoche andrà in onda a. Mi sembrerebbe semplicemente grottesco invitare il presidente di un paese vittima di una violenta aggressione, che aiutiamo a difendersi, e poi operare unaalle sue parole". Lo scrive su Facebook il segretario di +Europa, Benedetto

I co - conduttori diAmadeus, nell'ultimo numero di Chi, non parla solo del presidente ... ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiastatua ...... il conduttore e direttore artistico del Festival diAmadeus, scopre le sue carte. Amadeus ... ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiastatua ...

“Due vite”, il testo della canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

“Il bene nel male”, il testo della canzone di Madame a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023: tutti i testi ufficiali delle canzoni del Festival Tv Sorrisi e Canzoni

I cantanti di Sanremo 2023, Anna Oxa all'Ariston canta Sali (Canto dell'anima). FOTO Sky Tg24

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Leggo che la Rai si appresterebbe ad esercitare un 'controllo preventivo' del video di 2 minuti del presidente ucraino Zelensky che andrà in onda a Sanremo. Mi ...Eros Ramazzotti canta con i passanti Più bella Cosa a Michelel Hunziker per strada e parla del nipotino in arrivo, figlio di Aurora Ramazzotti.