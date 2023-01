Sanremo | Amadeus racconta il Festival | “Ferragni? Ha fatto gruppo con le altre”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il conduttore e direttore artistico ha parlato al settimanale “Chi” Al settimanale “Chi”,si èto in vista della prossima e imminente edizione deldi. «La conduzione in coppia con Morandi? Amo condividere. Se fossi un calciatore sarei uno che si diverte a mandare in gol i compagni di squadra. Mi piace sempre arricchire lo show, e Morandi è un grande regalo per il pubblico». Smentisce poi le voci che vorrebbero Chiaracon atteggiamenti da Diva. «È stata carina, ha giàcon leragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: “Incontriamoci, ho visto il ...