Sanremo 2023 | LDA a FqMagazine | “Cerco di vivere l’Ariston senza ansia Amici? Mi piace Angelina Mango | niente di male nell’essere ‘figlio d’arte' ”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Avete presente quei ragazzi semplici e gentili che, nonostante la popolarità, sono rimasti con i piedi per terra, colmi di gratitudine per tutto quello che stanno vivendo? Ecco, è il caso di Luca D’Alessio (in arte LDA) che ci ha raccontato come sta vivendo le ultime settimane prima dell’inizio del Festival di, dove avrà anche l’occasione di duettare con Alex Britti sulle note di ‘Oggi Sono io‘. “Sono già qui – spiega a– ho fatto le prove. Sto da Dio! Come lo sto vivendo? Molto bene, voglio dire la verità.di viverla, o almeno ci provo. Ma certamente è un palco importante, un po’ fa paura”. Hai dei riti scaramantici?Sono molto credente quindi prego. Porto sempre il rosario di mia nonna in tasca e gli do tre baci prima di salire sul palco. Che consigli ti ha dato ...

Chi è Rosa Chemical approfondimento, tutto quello che sappiamo finora: dalle date ai cantanti Lo pseudonimo è un omaggio a sua madre (Rosa) e alla band dei My Chemical Romance . La sua ...In quinta posizione invece un terzetto formato da Colapesce e DiMartino, in gara con il singolo 'Splash', Gianluca Grignani e Mara Sattei acon 'Duemilaminuti'. Nella parte alta della ...

Sanremo 2023, LDA a FqMagazine: “Cerco di vivere l’Ariston senza ansia Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, i vestiti di Chiara Ferragni Today.it

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023: tutte le canzoni della serata delle cover Vanity Fair Italia

(Adnkronos) – Un kit di sopravvivenza ricevuto in dono dagli amici più cari, in una cena di saluti prima della partenza per Sanremo 2023, ed un rito propiziatorio con il marito Fedez. Chiara Ferragni ...Roma, 31 gen. (askanews) - Format che vince non si cambia: anche quest'anno StudioNews sarà a Sanremo per raccontare, nota dopo nota, tutti i segreti ...