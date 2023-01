Sanremo 2023 | i Coma Cose in gara con “L’Addio”

(Di martedì 31 gennaio 2023) La fragilità approda ae lo fa sulle note di “”, brano inper i. Coppia nella vita e nella musica, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano tornano all’Ariston per la seconda volta a distanza di due anni dall’esordio assoluto al Festival della canzone italiana, quando con “Fiamme negli occhi” hanno conquistato pubblico e critica. Il duo nasce tra il 2016 e il 2017, anni in cui i due artisti, che stavano percorrendo strade diverse – Francesca come dj e solista con lo pseudonimo di California; Fausto come fonico prima e cantautore con il nome d’arte di Edipo dopo – si incontrano e decidono di continuare a camminare insieme. Il loro successo è immediato, ipubblicano il primo album nel 2019 e la scena indie ...

Sanemo: Beppe Vessicchio non dirigerà nessuno dei cantanti in gara Giuseppe Vessicchio racconta: " Si dice cheproprio perché è una unicità. Hanno provato anche a ...Dopo una settimana di spoiler e indiscrezioni, Amadeus, insieme a Gianni Morandi, ha reso noti - da Fiorello a 'Viva Rai2' - le cover e gli ospiti con cui i 28 cantanti in gara asi sfideranno nella serata di venerdì 10 febbraio. Al primo sguardo, la cosa che salta agli occhi è l'abbondanza di medley e autocitazioni: in molti hanno scelto dal passato propri brani ...

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Sanremo 2023, Amadeus svela duetti e cover da Fiorello: quali sono - Video Adnkronos

Sanremo 2023: largo ai vecchi la Repubblica

Sanremo 2023, Amadeus: "Peppino di Capri e Gino Paoli superospiti al Festival" La Gazzetta dello Sport

Due anni senza eventi per l’emergenza sanitaria. Ma ora è pronto a tornare il "Nomadincontro" di Novellara, il tributo ad Augusto Daolio, come sempre preceduto dal pranzo dei fans club arrivati da tut ...Non è nella strategia di Giorgia Meloni aprire adesso il dossier Rai e cambiare la governance o delegittimarla, specie alla vigilia di Sanremo che è il core business di Viale Mazzini.