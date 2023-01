Sanremo 2023 | Ariete | in pre-order il brano Mare di guai | per le cover duetto con Sangiovanni

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Disponibile in pre-dicheporterà in gara al Festival di, nella serata delleduetterà conin Un centro di gravità permanente di Franco Battiato, cantautrice tra le artiste di riferimento per la generazione Z, parteciperà alla 73° edizione del Festival di(7 – 11 febbraio) per la prima volta con ildi. La canzone, scritta da, vede anche la speciale partecipazione di Calcutta, game-changer del cantautorato italiano che ha contribuito alla scrittura del testo assieme ad. Il ...