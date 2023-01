Sanremo 2023 | Amadeus cambierà il Festival | una serata in più dal prossimo anno?

(Di martedì 31 gennaio 2023) C’è trepidazione per il debutto di, il quale svelerà finalmente gli inediti dei big in gara. Tuttavia mentre si attende la partenza, l’attenzione pare essersi concentrata già per l’. In particolare, sulla durata dell’evento. Non a caso, quest’le premesse sul tempo di ogniassai preoccupare visto che si potrebbe sforare le due di notte. Per tale motivo, si vocifera cheabbia chiesto di allungare ildi una: novità per l’In questi ultimi giorni si è parlato molto dell’orario delle serate di. Secondo la stima degli ...

... e attacchi ripetuti contro la fornitura di armi in Ucraina, seguiti da petizioni per fermarla, e pure per "dire no a Zelensky a", come si evince dall'ultimo post pubblicato. Ed era stato ......al centro delle polemiche per via del videomessaggio del Presidente ucraino: spunta un nuovo retroscena Il portale TvBlog.it , dopo aver rivelato in anteprima che il CDA della Rai pare ...

Sanremo 2023, che squadre tifano Amadeus, gli ospiti e i Big Tuttosport

Sanremo 2023, i vestiti di Chiara Ferragni Today.it

Sanremo 2023, Tananai con Tango. Il testo della canzone Sky Tg24

Sanremo 2023: i duetti ufficiali della serata cover. Arrivano Ramazzotti, Elisa, Fedez, Carla Bruni La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, ecco i duetti e le cover: Mengoni con un coro gospel. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Emma e Ero… la Repubblica

Il brano Due é stato scritto in collaborazione con Federica Abbate. La cantante torna a Sanremo rinvigorita da grandiosi successi nelle classifiche Italiane, e con la consapevolezza di poter fare molt ...I libri stimolano la mente, alimentano la creatività, rafforzano i legami e svelano orizzonti ampi. Il Salotto letterario di Casa Sanremo Writers ha scelto un Testimonial della Lettura d’eccezione per ...