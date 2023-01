Sanremo 2023 | ad Oltre il Festival arriva Giulia Salemi | tutti gli speaker

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ritorna l’appuntamento conil. Le RadioMediaset ritornano nella città dei fiori per raccontare ildi, dal 6 all’11 febbraio. Nella prestigiosa cornice di Villa Nobel, dove oggi si trova un museo, ma ivi viveva Alfred Nobel, il media hub ospiterà sette emittenti radiofoniche nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno. Il progetto Artisti in gara, addetti ai lavori e ospiti, trovano inil, un naturale punto di accoglienza per parlare dell’esperienza sanremese. Si svolgeranno attività anche numerose attività digitali e all’interno della social room, verranno creati contenuti, poi diffusi on air, on line e via social. Per la prima volta, ...