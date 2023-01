Sampdoria | UFFICIALE | un difensore dal Verona

(Di martedì 31 gennaio 2023) Laha depositato in Lega il contratto delGunter, che arriva in prestito dall'Hellas

...Il Verona ufficializza l'acquisto di Adolfo Gaich dal CSKA Mosca con un comunicato sul proprio sito. L'attaccante argentino arriva in prestito con diritto di riscatto. 09:25, ......russo MICHAEL CUISANCE alla(dal Venezia) Il centrocampista ex Bayern Monaco, arrivato in laguna un anno fa, si trasferisce in prestito in Liguria IVAN ILIC al TORINO (dal Verona)...

Primavera, la formazione ufficiale della Fiorentina contro la Sampdoria: esordio da titolare per Romani. Davanti scelto Sene fiorentinanews.com

12:05 - Arriva la presa di posizione della Fiorentina sulle voci che riguardano Sofyan Amrabat: il calciatore non si muoverà in queste ultime ore di mercato, col club che respinge al ...AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Previsto un incontro, che rischia di diventare decisivo, nelle prossime ore tra Sampdoria e Fiorentina. Il club viola proverà a chiudere il colpo Sabiri per regalare ...