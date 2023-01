... "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Larischia di perdere un big: il"......sono più legato Il campionato di B vinto con la, il primo scudetto con la Juventus e il recente con l'Inter'. Il dirigente nerazzurro è un fiume in piena e racconta anche ilcol ...

Calciomercato Sampdoria, il Genoa aveva offerto sette milioni per ... ClubDoria46.it

Sampdoria, retroscena Leris: il Genoa offriva 7 milioni | Mercato Calciomercato.com

La Sampdoria rischia di perdere un big: il retroscena ItaSportPress

Empoli-Sampdoria, il retroscena su Marin | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 gennaio TUTTO mercato WEB

L'ex Hellas Verona si trasferisce in blucerchiato e va a rinforzare la difesa di Dejan Stankovic. La formula è quella del prestito ...La trattativa di calciomercato tra Sampdoria e Genoa per Mehdi Leris non è decollata: l'offerta non ha convinto né il Cda né Banca ...