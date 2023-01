Sampdoria e Torino | si valuta uno scambio | Vieira per Ilkhan

La Fiorentina di Italiano ospita all'Artemio Franchi ildi Juric nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023 . I viola hanno sconfitto di misura ladel turno precedente e arrivano dall'1 - 1 contro al Lazio in campionato. I granata, ...... Lazio (7), Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e(5 a testa);(4); Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza (1 ciascuna). Il titolo è sempre stato vinto ...

Ilkhan-Vieira: Torino e Sampdoria lavorano allo scambio Toro.it

Calciomercato Sampdoria: scambio Vieira-Ilkhan col Torino Samp News 24

Calciomercato Torino, Ilkhan per Ronaldo Vieira: possibile scambio con la Samp Toro News

Possibile scambio tra Torino e Sampdoria: ai blucerchiati Ilkhan, in granata Vieira TUTTO mercato WEB

Sampdoria e Torino al lavoro per lo scambio Vieira-Ilkhan Sky Sport

fuori negli ottavi per mano di Cremonese e Torino. Le prime due squadre a scendere in campo, a San Siro, saranno Inter e Atalanta: gli uomini di Inzaghi sono reduci dal successo di Cremona, quelli di ...Calciomercato Sampdoria: trattativa con il Torino per lo scambio Vieira-Ilkhan. Le ultime sul centrocampo blucerchiato Arrivano novità per la Sampdoria sul fronte calciomercato. Come riportato da Gian ...