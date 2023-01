Sampdoria | Colley in uscita | spuntano anche due club esteri

Per Omar in alternativa un paio di club inglesi e la Salernitana. Il marocchino resterebbe a Genova fino a giugno. Arrivato Günter dal ...Trattativa di mercato in uscita per la Samp che potrebbe perdere Sabiri in direzione Fiorentina everso Cagliari. La Fiorentina nelle ultime ore avrebbe alzato l'offerta allaper Sabiri. Il centrocampista marocchino avrebbe già dato la sua disponibilità al club viola. I doriani ...

Colley Cagliari, c'è l'accordo con la Sampdoria: la formula Samp News 24

Tra Cagliari e Besiktas, spunta l'Hertha Berlino: si tratta per Colley Samp News 24

TMW - Sampdoria, il Besiktas preme per avere Colley ma anche il Cagliari non molla TUTTO mercato WEB

Sampdoria, Gunter libera Colley: la situazione | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Cagliari Colley, oggi si può chiudere l’accordo con la Sampdoria: le ultime Cagliari News 24

Per Omar in alternativa un paio di club inglesi e la Salernitana. Il marocchino resterebbe a Genova fino a giugno. Arrivato Günter dal Verona ...Nell'ultimo giorno di calciomercato si potrebbe definire il passaggio di Omar Colley dalla Sampdoria all'Hertha Berlino ...