Saman Abbas | lo zio Danish Hasnain ha negato di aver ucciso la ragazza 18enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ha detto di nonlui la nipote, ma ha ammesso diaccompagnato i due cugini della, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a seppellirne il corpo. Lo zio, che il 18 novembre 2022 ha indicato dove scavare per trovare il cade della giovane parente scomparsa dal 30 aprile 2021, due giorni prima aveva chiesto di parlare con la polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia: “Voglio dirvi che io non hoe per questo io non voglioe una condanna per colui che ha”., che dalle indagini dei carabinieri e dalla Procura di Reggio Emilia è considerato in ...