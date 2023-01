Salta la scuola e si fa riprendere mentre uccide una tartaruga | denunciato minorenne

(Di martedì 31 gennaio 2023) Undi La Spezia è statoper aver preso a sassate e ucciso unaveniva ripreso dagli amici. Il ragazzo è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza presenti all’interno del Parco della Rimembranza, dove il gruppo si era recato la mattina del 18 gennaio scorso, dopo averto la. Il filmato mostra i ragazzientrano nel parco spingendo un carrello della spesa, preso forse in un vicino supermercato. Notata lasul bordo di una vasca ornamentale, uno di loro ha chiesto agli altri di essere ripresola colpiva a sassate fino a distruggerle il guscio. L’animale ferito ha poi cercato poi riparo in acqua, prima di essere visto da una passante. La donna ha ...

