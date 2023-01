Salernitana | c'è la fila per Bonazzoli | tutte le squadre su di lui

(Di martedì 31 gennaio 2023) Federicoè sulla via d'uscita dalla. Il giocatore ha richieste da molti club: dalla Fiorentina alla Lazio,...

Le vittorie di corto muso non aveva impedito di vedere gli episodi nelle otto partite di(... Già a partire dalla trasferta contro la... lasciando all'ultimo posto le grigioazzurre con soli 4 punti, ultime con quattro lunghezze da rimontare sulla terzultima Sant'Agata, al terzo risultato utile di. La, penultima con 5 ...

Salernitana: Botheim va via e sblocca Cabral, riscatto per Dia ilmattino.it

Lecce, secondo ko di fila: la Salernitana espugna il Via del Mare (1-2) TuttoCalcioPuglia.com

Salernitana-Napoli 0-2, gol e highlights: Di Lorenzo e Osimhen, azzurri girano a 50 punti Sky Sport

Salernitana, Gyomber piace in MLS. Ma il Cagliari è in prima fila Sportitalia

Salernitana-Torino 1-1, Vilhena risponde a Sanabria. Per Juric è il terzo pareggio di fila Tuttosport

I gol non si inventano, i gol sono una vocazione e un mestiere, incollano lo scudetto sulla maglia e fanno salvare. Lo scudetto della Salernitana si chiama Serie A difesa a denti stretti e il suo Re..ufficiale Cagliari, preso il giovane Franke dal Ruch Chorzow. vedi letture. Secondo quanto riportato sul sito della Lega B, il Cagliari ha appena piazzato un colpo in prospettiva per la difesa, acquis ...