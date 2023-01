Sabiri vicinissimo alla Fiorentina

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lasi prepara a regalare all’allenatore Italiano un nuovo calciatore. Si tratta di, centrocampista marocchino della Sampdoria. Le parti sono in contatto e il calciatore potrebbe rimanere in blucerchiato fino al termine della stagione. L'articolo CalcioWeb.

...Il club viola sta provando a chiudere l'operazione con la Sampdoria per l'acquisto di.52 Iscoall'Union Berlino L'ex giocatore del Real Madrid sta per accasarsi da ...In casa Fiorentina , si vuole provare il tutto per tutto perdella Sampdoria . Tra i viola ... Udinese , preso lo svincolato Thauvin , mentre Makengo èal Lorient . Empoli , in ...

FLASH – Lukic e Traorè, addio a un passo! Sabiri, Milik, Makengo e un nuovo acquisto per la Roma SOS Fanta

LIVE ultimo giorno calciomercato: Lazio-Pellegrini, si chiude. Amrabat-Barça, c'è l'assalto FantaMaster

Calciomercato LIVE: ultime trattative e news di mercato in diretta Corriere dello Sport

LIVE MERCATO - Hellas Verona, ufficiale Duda. Fiorentina, Sabiri si può chiudere a 4 milioni più... Voce Giallo Rossa

Calciomercato Sampdoria, niente Fiorentina per Sabiri. La situazione ClubDoria46.it

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Arrivano ulteriori aggiornamenti sul fronte Abdelhamid Sabiri. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, i contatti tra le parti che si stanno svolgendo negli ...