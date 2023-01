Russia | le rivelazioni dell’ex collaboratore di Putin | “Possibile un golpe entro un anno | il presidente è molto odiato”

(Di martedì 31 gennaio 2023) In virtù dell’elevato numero di soldati russi che hperso la vita in Ucraina e delle difficili condizioni di vita del ceto medio nel Paese, aggravate dalle sanzioni internazionali contro il Cremlino, l’exdi Vladimir, Abbas Gallyamov, ha affermato che “un colpo di stato militare” sarebbe per lui. “L’economia russa sta peggiorando – ha detto in un’intervista alla Cnn – e la guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano in, quindi i russi incontrermaggiori difficoltà e cercherdi trovare una spiegazione del perché tutto questo sta accadendo”. Secondo Gallyamov, che lavorava come scrittore dei discorsi poi letti da, i russi si risponderda soli a quella domanda: “Beh, ...

... perché l'invio dei tank tedeschi in Ucraina può essere una svolta nella guerra con la'Putin minacciò di bombardare il Regno Unito', ledi Boris Johnson sul leader del Cremlino (..."Mentre ci prepariamo per le Olimpiadi di Parigi, dobbiamo essere sicuri che lanon sarà in ... Boris Johnson: Putin minacciò di bombardare il Regno Unito Intanto fanno raggelare le...

Le rivelazioni di Johnson su Putin: «Voleva uccidermi con un missile ... Open

“Putin minacciò di bombardare il Regno Unito”, le rivelazioni di Boris Johnson sul leader del ... Il Riformista

La rivelazione-choc di Johnson: "Putin minacciò di attaccare il ... ilGiornale.it

Chi vuole alzare il livello (e il rischio) dello scontro diretto con la ... Remocontro

Russia, ex collaboratore di Putin: “Possibile un golpe militare entro un anno" TPI

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La minaccia fu pronunciata in occasione di una lunga telefonata fra i due leader, seguita a una visita di Johnson a Kiev all'inizio del febbraio 2022 ...