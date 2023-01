Rupert Grint su Harry Potter | Interpretare Ron Weasley è stato soffocante

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha recentemente confessato cheRonnel franchise diper più di un decennio 'èpiuttosto'.è nuovamente tornato a parlare del suo passato e degli anni passati sul set di, rivelando che cosa ha provato veramente durante il decennio in cui ha incarnato l'amato Ron, un periodo che a quanto pare non èmolto positivo per il giovane attore. Durante un'intervista della rivista Bustle, pubblicata online questo lunedì,ha affermato cheil personaggio del franchise dagli 11 ai 22 anni "è...

Harry Potter, a quanto pare, è stata un'esperienza soffocante per Rupervisto che aveva poco spazio per altri progetti in ...Bussano alla porta Categoria: HORROR, THRILLER Attori: Dave Bautista,, Nikki Amuka - Bird, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Abby Quinn, Kristen Cui, William Ragsdale Durata: 01.50 ...

Harry Potter: per Rupert Grint interpretare Ron per un decennio è ... BadTaste.it TV

Rupert Grint ha definito "soffocante" l'esperienza in Harry Potter ComingSoon.it

Harry Potter, Rupert Grint svela: "Ron Weasley È stato soffocante" CiakClub

Rupert Grint patrimonio, figlia, fidanzata, film, altezza, età dell'attore Tag24

Rupert Grint da Harry Potter a Bussano alla Porta ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Rupert Grint ha recentemente confessato che interpretare Ron Weasley nel franchise di Harry Potter per più di un decennio 'è stato piuttosto soffocante'.Harry Potter, a quanto pare, è stata un'esperienza soffocante per Ruper Grint visto che aveva poco spazio per altri progetti in parallelo.