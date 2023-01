Rugby | Sei Nazioni U20 2023 | perché la giovane Italia può stupire

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) Inizia questo weekend il Guinness Seie in campo scenderanno anche le formazioni juniores, con il torneo Under 20 che prende il via venerdì sera allo Stadio Comunale di Monigo con l’di Massimo Brunello che affronta i pari età della Francia. Esordio non facile contro i campioni in carica della scorsa stagione, chiusa con 5 vittorie su altrettanti incontri. Non solo,poche settimane fa nell’amichevole tra le due squadre i Bleus si sono imposti 31-15. Nonostante ciò il Seipromette di essere ricco di sorprese e soddisfazioni per gli azzurrini. La scorsa estate l’Under 20 ha convinto nelle Summer Series, battendo Georgia, Scozia e Inghilterra e cedendo di strettissima misura contro il Galles. È vero che sono cambiati molti giocatori, con talenti ...