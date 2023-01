Rugby | Parisse | “A fine stagione mi ritiro | ma per l’azzurro sarò sempre pronto”

(Di martedì 31 gennaio 2023) La leggenda delItaliano, Sergio, ha annunciato ilcon il Tolone. Ecco le sue parole, di addio, ma anche di apertura per una chiamata azzurra: “Finirò il prossimo giugno. E questa volta, di sicuro! So che ci saranno, dopo 20 anni trascorsi nelprofessionistico, momenti difficili. So che mi mancherà ile sto cercando di prepararmi adesso, proprio per affrontare questo periodo della mia vita nelle migliori condizioni possibili”. E ancora: “Io non ho rinunciato alla mia carriera internazionale. Penso addirittura di essere ancora sul radar e se l’allenatore mi chiama,felice di rispondere. Fino ad allora, cerco di concentrarmi sulle cose che padroneggio, la mia forma fisica, il mio stile di vita, le ...

"Basta, sono sicuro, finisce qui". Con queste parole Sergiochiude la sua carriera da giocatore professionista di. Non lo fa ora, lo farà a giugno, al termine della stagione con il Tolone. Al sito web francese rugbyrama ha confessato: "Dopo vent'...questa volta non lascia dubbi: questa è la sua ultima stagione in campo e quindi a giugno giocherà l'ultima partita per il Tolone. Ma il più fenomenale giocatore di sempre delitaliano ('L'unico che avrebbe potuto giocare per gli All Blacks', John Kirwan dixit) lascia uno spiraglio per la nazionale e per un record davvero unico non solo nel regno del : disputare sei ...

Rugby Italia, Sergio Parisse a giugno si ritira, ma a 39 anni lascia aperta la porta alla nazionale e al sesto ilgazzettino.it

Rugby - Parisse: "È sicuro, smetto a giugno" OnRugby

Rugby, Italia: Parisse dice stop, a fine stagione si ritira l’icona del rugby azzurro OA Sport

Sergio Parisse si ritira, lascia il più forte rugbista italiano di sempre: Questa volta è sicuro Fanpage

Rugby Italia, Sergio Parisse a giugno si ritira, ma a 39 anni lascia aperta la porta alla nazionale e al sesto ilmessaggero.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Fermarsi alla soglia del 40 anni, dopo una carriera che ha scritto la storia del rugby, non solo italiano. Sergio Parisse, l’ex capitano e icona dell’Italrugby, ha annunciato che a fine stagione si ...