Rugani | che succede? Una big è pronto a soffiarlo alla Juventus

(Di martedì 31 gennaio 2023) Potrebbero esserci delle clamorose novità in questo fine mercato; protagonistacon una big interessata al giocatore. LaPresseIl mercato sta volgendo al termine ma le sorprese sembrano essere dietro l’angolo; laè molto difficile possa fare operazioni in entrata ma, anche da questo punto di vista, non possiamo avere certezze. Molti più dubbi a livello di uscite. Allegri, infatti, rischia di perdere due giocatori presenti in rosa; il primo, lo sappiamo, è McKennie mentre il secondo potrebbe essere. Una novità abbastanza clamorosa considerando una rosa dove, complice il 3-5-2 di Allegri, lanon ha troppo alternative nel reparto arretrato. Bisogna anche considerando l’impiego di; fino a questo momento il difensore ha avuto una scarsa continuità di rendimento. Se da ...

Andrà in porto la cessione di McKennie al Leeds , un affareporterà nelle casse del club delle somme importanti. In entrata invece occhio alle occasioni low cost dell'ultima ora, ma per ora si ...Ma nel finale il Napoli trova il jolly Simeonecol suo sinistro regala la vittoria ai ... In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro,, Pogba, Miretti. Allenatore: Allegri 5. Monza (3 - 4 - 1 ...

Tuttavia il mercato è apertissimo per un finale che andrà seguito dopo minuto. Anche perché alcune vicende di campo possono influenzare senz’altro i trasferimenti. Juventus, separazione ...Rino Gattuso ha la tendenza a perdere le staffe ogni volta che un giornalista spagnolo gli chiede di mercato ... (Eurosport IT) Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere in Liga. Secondo quanto ...