Rosella Postorino | chi è la scrittrice | età | carriera | libri | marito | Mi limitavo ad amare te

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda ogni giorno a partire dalle 14.00 su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche, che presenterà il suo ultimo romanzo “Miadte“. Ma cosa sappiamo sulla suae sulla sua vita privata? Conosciamola meglio in questo articolo! La biografia di, dagli esordi ai romanzi di successo Laha vinto il prestigioso Premio Campiello con il romanzo Le assaggiatrici. Di Reggio Calabria, dove è nata il 27 agosto 1978, oggi ha 45 anni. Il suo esordio risale al 2004 con la pubblicazione del racconto In una capsula contenuto all’interno dell’antologia ...