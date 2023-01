Rooming-in | cos’è e perché dovrebbe essere una scelta

Leggi su dilei

(Di martedì 31 gennaio 2023) La pratica del-in è una proposta assistenziale che incoraggia le madri a tenere i neonati accanto a sé il più possibile nell’arco delle 24 ore, in modo da avviare al meglio l’allattamento al seno. Fa parte di una serie di raccomandazioni che incentivano l’abbandono della prassi ospedaliera che prevedeva la permanenza di madre e neonato in stanze separate e limitava il contatto a visite programmate, sia in vista dei benefici immediati che di quelli futuri. Tuttavia, è una pratica che gli stessi esperti raccomandano di implementare in maniera empatica e appropriata, tenendo conto non solo dei vantaggi ma anche delle difficoltà e delle possibili limitazioni. La possibilità di usufruire del Nido (nursery), dell’assistenza di un familiare o di altri servizi complementari rimane fondamentale per garantire alle madri la possibilità di riposare, nel rispetto dei loro ...