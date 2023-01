Roma-Zaniolo | rifiutata offerta dal Leeds | le ultime

(Di martedì 31 gennaio 2023) La Premier League ci prova per, e dopo il Bournemouth è arrivata anche l’del, richiesta rispedita al mittente dallaLa Premier League ci prova per, e dopo il Bournemouth è arrivata anche l’del, richiesta rispedita al mittente dalla. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli inglesi avrebbero offerto un prestito ma i giallorossi vorrebbero darlo soltanto a titolo definitivo. Richieste della società non sotto ai 27.5 milioni e il 105 della futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attualmente l'Inter è alle prese con la questione Skriniar con Marotta impegnato sull'eventuale sostituto, mentre il Milan ha provato per, non riuscendo ad abbattere le distanze con la. ...Non è un caso che il duo dirigenziale ha cercato di acquistare in questo gennaio il talento Nicolòdalla. Sappiamo che il tentativo è stato concreto, con anche l'accordo totale trovato ...

LIVE - Zaniolo, arriva la decisione dei Friedkin: escluso dal progetto, previsti provvedimenti disciplinari. Il 22 apre al ... LAROMA24

Sky - La Roma ha rifiutato un'offerta del Leeds per Zaniolo Milan News

Zaniolo, inserimento last minute del Leeds: la Roma non concede prestiti Calciomercato.com

Mercato Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico. Il Leeds ci pensa – LIVE ForzaRoma.info

Ultimo giorno di mercato, oltre che di un terzino sinistro Sartori è alla ricerca di un centrocampista giovane su cui investire in chiave ...La Roma ha rifiutato offerta di prestito del Leeds nel tentativo di sfruttare la rottura totale con Nicolò Zaniolo ...