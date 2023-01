Roma | tachigrafo alterato e…patente ritirata | il magnete gli è costato 1 700 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023). Credeva di farla franca, e che il suo potesse essere uno di quei casi in cui nessuno si accorge di nulla. Ma non è stato così. E così, ancora un altro “furbetto” del cronoè stato beccato in flagranza nelle ultime ore dalla Polizia di Stato durante un controllo sulle strade., truccava velocità e tempi di guida con un sensore ”fantasma”: nei guai un camionista e il suo carico di pomodori Beccato il furbetto che manometteva ilGli agenti della Polizia Stradale diSud, dunque, proprio durante un pattugliamento su strada, hanno deciso di passare in rassegna le condizioni di viaggio di un autoarticolato che aveva in quel momento incrociato la loro traiettoria. Gli agenti, una volta fermato il mezzo pesante, si sono insospettiti sulla ”genuinità” dell’apparecchio, poiché ...