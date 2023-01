... arriva la Cremonese , che può essere un momento di passaggio verso un tabellone favorevole: se vince, sfruttando il fattore campo in gara unica, lavola nella semifinale (doppia) che lo opporrà ...Brutte notizie per. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra, che lo terrà fuori per circa un mese, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Più lievi ...

Roma, infortunio Spinazzola: lesione di primo grado al flessore ForzaRoma.info

Roma, Spinazzola si è fermato: ora tocca a El Shaarawy Corriere dello Sport

Roma, si fermano Abraham e Spinazzola: il responso Calciomercato.com

Roma, si ferma ancora Spinazzola: l’esito degli esami RomaNews

Un altro pienone, una vera occasione. Archiviata la fastidiosa sconfitta di Napoli, la Roma sposta il mirino su uno degli obiettivi stagionali: la Coppa Italia. Domani all’Olimpico, che aspetta di ess ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...