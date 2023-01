Roma | Llorente | 'Impossibile trovare un posto migliore di questo'

'Quando si è presentata l'opportunità di venire allanon ci ho pensato due volte', ha dichiarato. 'Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio ...12.19 UFFICIALE : depositati in Lega i contratti di Gunter dal Verona alla Sampdoria,allae Thauvin all'Udinese. 12.01 Emanuel Vignato , centrocampista classe 2000, lascia il Bologna e ...

Roma, Llorente è sbarcato a Fiumicino: ora le visite mediche e la firma Corriere dello Sport

Roma, Llorente in città nel pomeriggio GianlucaDiMarzio.com

Roma, UFFICIALE: Llorente dal Leeds | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

UFFICIALE - Roma, preso Diego Llorente: contratto depositato in lega Fantacalcio ®

Roma, ufficializzato l’acquisto di Llorente: “Voglio sfruttare questa occasione” ForzaRoma.info

20:05 - Sfumato Verdi in extremis. 20:01 - L'accordo per il passaggio di Verdi alla Salernitana era totale, resta da capire se il contratto è stato depositato in tempo. 19:45 ...AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Gong finale: la finestra invernale di calciomercato è terminata ufficialmente. AGGIORNAMENTO ORE 19.43 - L'Empoli Football Club comunica ...