Roma | i lavori di potatura mandano in tilt il traffico | ecco le strade chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023). Martedì nero, da incubo per gli automobilisti:e deviazioni caratterizzano quest’ultima giornata di gennaio. Il comune denominatore dei rallentamenti, nonché delle ripercussioni sul, è da ricercarsi neidieffettuati in alcune zone della Capitale. Inoltre, va precisato che talivengono svolti in orario mattutino e non di notte, così da non arrecare disagi ai residenti che dormono; anche se, com’era prevedibile. quest’oggi emergono diverse problematiche legate alla viabilità.nord, corse dei bus saltate e incidenti:ine passeggeri furiosi Circolazione bloccata nella Capitale a causa deidiA causa ...