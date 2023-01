Vanno avanti da oltre 12 ore le operazioni di spegnimento del grande magazzino "Orizzonte", in prossimità dell'outlet di Castel Romano, a Sud di, iniziate intorno alle 22,20 di lunedì 30 gennaio con 15 squadre dei vigili del fuoco e un mezzo aeroportuale. Si cerca di domare l'incendio scoppiato all'interno della struttura grande più di 3.Il colore rosso fuoco e le urla dei vigili del fuoco che, insieme alla polizia di stato, sono intervenuti questa sera in via del Ponte di Piscina Cupa, a Castel Romano, a sud di, dove un...

Roma, grosso incendio in un grande magazzino a Castel Romano ... Il Sole 24 ORE

Un incendio devasta un centro commerciale alle porte di Roma AGI - Agenzia Italia

Incendio Castel Romano, il fuoco devasta lo store 'Orizzonte': le ... Fanpage.it

Ultime Notizie Roma del 31-01-2023 ore 07:10 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Imprenditore salentino incensurato arrestato a Roma con 5 chili di cocaina: in carcere anche un suo dipendente La Repubblica

Paura a Castel Romano, a due passi da Roma: un enorme incendio ha devastato la zona commerciale, in via di Piscina Cupa. Dalle 22 è andato a fuoco lo store "Orizzonte", con fiamme alte fino a dieci me ...Un incendio, scoppiato ieri sera intorno alle 22.30, ha devastato un supermercato in prossimità del centro commerciale a Castel Romano. Per estinguere le ...