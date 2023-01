Roma e Zaniolo | condannati a ritrovarsi

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Calciomercato Le tappe della rottura tra laAveva firmato lui la vittoria in finale di Conference League a maggio 2022, cambia tutto nella ...Ma oggi alle 20 il mercato chiude e salvo sorprese imprevisteresta un giocatore della, anzi una risorsa della. Uno che prima dello strappo ha giocato da titolare quindici delle ...

LIVE - Zaniolo, arriva la decisione dei Friedkin: escluso dal progetto, previsti provvedimenti disciplinari. Il 22 apre al ... LAROMA24

Sky - La Roma ha rifiutato un'offerta del Leeds per Zaniolo Milan News

Mercato Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico. Il Leeds ci pensa – LIVE ForzaRoma.info

Zaniolo ha lasciato Roma nella notte: il classe '99 è tornato nella sua La Spezia TUTTO mercato WEB

Fuori dal progetto tecnico, provvedimenti in vista. Per andare via deve portare un’offerta pari a quella del Bournemouth ...Oggi alle 20 si chiude il mercato e Zaniolo, dopo aver sognato di andare al Milan e respinto la proposta di giocare nel Bournemouth, si ritrova indesiderato a Trigoria. Mourinho è stato chiaro, non vu ...