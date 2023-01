Roma cioccolateria Said | la magia dell’antica fabbrica di cioccolato

(Di martedì 31 gennaio 2023)a San Lorenzo: una delle cioccolaterie più rinomate della Capitale, l’anticadi. Velluto nero e specchi dorati, una vetrata trasparente da cui osservare i pastry chef al lavoro e un tavolo enorme su cui negli anni ’20 si stendeva il caramello: ecco ladi– acronimo di Società Anonima Industrie Dolciarie – oggi anche shop e museo. In Via Tiburtina 135, nel pittoresco quartiere di San Lorenzo, ha riaperto dopo tanti anni una vera e propria istituzione afino i bombardamenti del 1943, quando il negozio venne raso al suolo., gestita oggi da Claudia de Mauro, è una delle ...

... gelateria,e lievitati - abbraccia Conpait, la Confederazione dei pasticceri ... Come miglior gelato al cioccolato è stato premiato quello di Stefano Ferrara di Gelato Lab di. Ad ...... il salone di Italian Exhibition Group dedicato al gelato, pasticceria, bakery ... Per quanto riguarda le gelaterie pure, al primo posto troviamocon 1400 attività. Seguono Napoli (933 ...

Nuove aperture a Roma gennaio 2023: dalla pizza di Diego ... Puntarella Rossa

Epifania a Roma tra ristoranti e pasticcerie Italia a Tavola

Gelato al gusto di carbonara e gianduia doc: i segreti rivoluzionari di Marco IL GIORNO

Le migliori cioccolaterie di Roma Romeing

Le migliori cioccolaterie e sale da tè di Roma VisitareRoma.info

I cuori di San Valentino Gay-Odin sono disponibili in differenti gusti e grandezze: ci sono i Cuori Decorati pensati per essere personalizzati su richiesta ...Le fredde notti di fine gennaio nella capitale, si scaldano con l’euforia ed il calore dei party più esclusivi di Roma. E l’occasione per ritrovarsi in un luogo 'per ...