Rocchi | «Lavoriamo per rendere pubblici i dialoghi arbitro-Var»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Far ascoltare itrae VAR sta sempre di più diventando un tema attuale nelle varie federazioni calcistiche europee e nelle relative istituzioni arbitrali nazionali. Lo stesso succede anche in Italia, come confermato dal designatore ufficiale di Serie A e B, Gianluca. «È una materia particolarissima – ha dichiarato l’ex fischietto durante L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

"La Fifa sta studiando un protocollo universale di comunicazione per tutti, e noi dobbiamo farci trovare pronti"

