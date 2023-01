Roccella | non voglio riportare le donne a casa ma prestare attenzione alle lavoratrici madri

(Di martedì 31 gennaio 2023) “C’è una critica che mi tocca particolarmente, qualcuno ha detto che con questacosì specifica sul materno e sulla maternità sinole. A me sembra che sia esattamente il contrario. E cioè che la mancataallo specifico materno, agli specifici problemi che lehanno sul lavoro di conciliazione, ma non solo, ricaccia eventualmente le”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniadurante l’audizione nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Affari Sociali del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.: piùper le ...

sono ancora state diffuse informazioni sulle possibili cause del malore. Argomenti biella Video ... Con Caselli, D'Amato e... solo così possiamo evitare che le donne tornino a casa,volendo in particolare tornare a casa". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia...

Roccella, non voglio riportare le donne a casa Espansione TV

Famiglia, la ministra Roccella: “Ai bambini voglio garantire una madre e un padre” Agenzia Nova

Eugenia Roccella: "Non vedo omofobia oggi. Un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà" - VIDEO - Gay.it Gay.it

ROCCELLA JONICA Il circolo FdI:"La sicurezza non si addice alla ... Lente Locale

Roccella, focus sui migranti: «L’accoglienza non è una calamità» Il Reggino

Ospite di Myrta Merlino a l’Aria che Tira su La7, Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del Governo Meloni, è tornata a parlare di omofobia e gestazione per alt ...non volendo in particolare tornare a casa". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella durante la sua audizione nelle Commissioni congiunte Affari ...