Rixi | trasporto pubblico ha bisogno di un punto di equilibrio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Il tema dellocale necessita di una serie di interventi sui fondi e sulle capacità di capillarità del servizio. L’obiettivo per il miglioramento del settore non può prescindere dalla riduzione...

...è che molte aziende andranno in difficoltà entro giugno di quest'anno e ci saranno forti tensioni nelpubblico locale". Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo, lo ......e sulpubblico locale, il convegno riporta caratteristiche, prospettive e obiettivi del settore dei trasporti. 'Gestire i processi di trasformazione sarà fondamentale - riporta- e ...

(FERPRESS) – Roma, 30 GEN – “Se non riusciamo a dare risposte al settore del TPL il rischio è che molte aziende andranno in difficoltà entro giugno di quest’anno e ci saranno forti tensioni nel traspo ...(Adnkronos) – “Il tema del trasporto pubblico locale necessita di una serie di interventi sui fondi e sulle capacità di capillarità del servizio. L’obiettivo per il miglioramento del settore non può ...