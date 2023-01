Rivoluzione verde a Fiumicino | piantati altri 60 mori gelsi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023)– Dopo l’intervento effettuato lo scorso anno nel quadrante di via Salviani, Noccioli e Via della Pesca dove sono state abbattute e deceppate circa cento tamerici ormai ammalorate sostituendole con altrettanti, a gennaio si è intervenuti con la stessa procedura, piantando60a compensazione di tamerici secche e aiuole già vuote, sulle seguenti vie: delle Scuole, delle Sogliole, dei Murici, Porto di Claudio, degli Orti, Porto Santo Stefano, del Faro e Via Formoso. Su quest’ultima strada sono rimaste da sostituire circa 16 tamerici sulle quali si interverrà con un nuovo appalto che comprenderà anche quelle sul Lungomare die quelle su via del Faro al fianco dei caseggiati delle case popolari. L’intervento in atto si ...