Rispunta Gassman | il delatore del Covid ora fustiga il Pd

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il Pd sembra Sanremo, la sceneggiatura si arricchisce ogni giorno di colpi di scena clamorosi, sul genere squisitamente demenziale. Non bastava il museo delle cere in lizza per il Politburo, le caviglie di Bonaccione, l’usato insicuro di Cuperlo, l’usura sicura di De Micheli, il sardinismo rettiliano di Elly; non bastava lo psicodramma, in verità poco dramma, di Enrico Letta; né la cronaca di una disfatta annunciata di Majorino in Lombardia, ma chi è che gli scrive i testi a questi? Eh no, adesso piovono pietre in forma di tragedie d’uomini ridicoli: da una parte Giarrusso la Iena che si iscrive al “partito dei mascalzoni”, ipse dixit, oltre a un sacco di altre cose, accolto da caviglione Bonaccini, però no, però sì ma prima ti scusi, però io vorrei non vorrei ma se vuoi; poi il monumentale gnegnegnè di Alessandron, uno che credeva di esistere, di contare ...