Rischio anarchici | sicurezza innalzata intorno a luoghi sensibili 

Leggi su agi

(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI -nella Capitale laattorno a obiettivi esensibili dopo le nuove mobilitazioni anarchiche in supporto di Alfredo Cospito che si svolgeranno nei prossimi giorni. Secondo quanto si apprende, sotto la lente degli investigatori del Nucleo Informativo dei carabinieri e dei poliziotti della Digos anche tutti i social e account di area anarchica dove vengono veicolati gli appuntamenti. Per sabato è stato annunciato un corteo da Piazza Vittorio al momento non autorizzato. Investigatori e inquirenti si sono incontrati in procura, a piazzale Clodio, per fare il punto dopo le azioni riconducibili alla galassia anarchica avvenute negli ultimi giorni a Roma. Nel corso dell'incontro tra il procuratore aggiunto Michele Prestipino, a capo del pool di magistrati dell'Antiterrorismo, e i carabinieri del Ros, i colleghi ...