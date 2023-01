Risarcimento Rc auto | danneggiati | avvoltoi o creditori?

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le procedure dipreviste nel nostro ordinamento, con particolare riferimento al sistema RCe alla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, sono contrassegnate da pesanti inefficienze e iniquità, tutte a discapito dei.Tra queste va senz’altro ricordato il sistema didiretto, introdotto dalla famosa Legge Bersani e in vigore nel nostro paese da ormai sedici anni. Come abbiamo avuto modo più volte di ricordare, la procedura didiretto è caratterizzata da una serie di intrinseche e fisiologiche contraddizioni interne che ne determinano l’incapacità di funzionare in modo efficiente. Anzi, il discusso e inutilmente complesso meccanismo di compensazione degli importi pagati dalle compagnie gestionarie costituisce, addirittura, un incentivo alla ...

La class action è un modo per chiedere giustizia e ottenere unper gli automobilisti che hanno subito danni e disagi. Ma ci potrebbero essere anche altre novità su risarcimenti e ...... l'elettrica a lungo più venduta al mondo, le sorti dell'Alleanza entrano in grave crisi per ...di colpi fra Nissan e il suo ex presidente Carlos Ghosn concretizzatasi con una causa di...

Incidente in auto: l’importanza della foto per il risarcimento Virgilio Motori

Auto usata ko, niente risarcimento. Il giudice: “Per escludere il ... l'Adige

Risarcimento danni da sinistro auto, tra danni a persone o cose MotoriSuMotori

Auto investe cinghiale: chi paga il risarcimento dei danni La Legge per Tutti

Torino, gli demoliscono l'auto mentre è in vacanza: il risarcimento è maxi! Tuttosport

Altroconsumo ha deciso di intraprendere una class action a supporto degli automobilisti italiani. Ecco come ottenere risarcimenti e rimborsi pedaggi autostradali.VENEZIA - Dopo vent'anni si riapre in Veneto la vicenda giudiziaria di una tragica battuta di caccia in Albania. Prima il Tribunale di Vicenza e poi la Corte d'Appello di Venezia ...