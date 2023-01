Rinnovo Leao | controreplica della Gazzetta’ | ‘C’è il problema clausola’

179 La trattativa prosegue. Il Milan, con un post sui canali ufficiali, ha voluto smentire una rottura con Rafae il suo entourage riguardo aldel contratto in scadenza nel 2024: 'In merito all'articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: 'Leão Milan ...Il Milan, attraverso i propri canali social, smentisce la rottura della trattativa per ildel contratto di Rafel. Con il giocatore, la trattativa "non ha subito alcuna interruzione", spiega la società, smentendo l'ipotesi di possibile rottura con il 23enne attaccante ...

