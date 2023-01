Rinnovo di Gavi | la Liga annuncia ricorso contro il Barcellona

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel campionato spagnolo si finisce in tribunale anche per uncontrattuale. Ilha rinnovato il contratto diu e secondo lanon avrebbe potuto farlo ma sarebbe fuori dai parametri economici previsti. Il Barça ha ottenuto la registrazione di(che giocherà col numero 6 che fu di Xavi) grazie al tribunale dima laha giàto. Las medidas cautelarisimas que se han tomado contra @La, se toman sin oír a la @, nos opendremos a las mismas en el procedimiento, esperemos el final Nota informativa de Laante el comunicado del FC Barcelona sobre la inscripción de. https://t.co/rhTE3NkBaA — Javier ...

... quest'ultima non aveva dato l'ok aldel classe classe 2004 fino al 2026 causa mancato rispetto del Fair Play Finanziario.diventerà quindi un calciatore della prima squadra, con una ...Il Barcellona continua a lavorare per poter depositare il nuovo contratto dientro il 31 gennaio del 2023 , ovvero entro la fine del mercato. Il giocatore ha già firmato il prolungamento fino al 2026 con una clausola da un miliardo di euro lo scorso 16 settembre. A causa ...

Il Tribunale dà ragione al Barça: il rinnovo di Gavi può essere ... Calcio e Finanza

Barcellona: La Liga blocca il rinnovo di Gavi, superato il tetto ... IlNapolista

Barcellona, Gavi ha firmato il rinnovo ma LaLiga non permette ancora la registrazione TUTTO mercato WEB

Il Barcellona può registrare Gavi: "C'era il rischio di una perdita irreparabile per il club" TUTTO mercato WEB

Laporta: "Rinnovo di Gavi pronto ma dobbiamo aspettare giugno per definire la questione" TUTTO mercato WEB

I parametri della Liga complicano l'approdo del marocchino in Catalogna: Laporta cerca il prestito con obbligo di acquisto condizionato a 40 milioni ...Nella giornata di oggi, il Tribunale Commerciale di Barcellona ha dato ragione ai blaugrana per quanto riguarda il nuovo contratto siglato con Gavi, ma che non può essere depositato presso la federazi ...